Von erhoffter Herdenimmunität am Amazonas keine Spur

Was aber ist dann in Manaus passiert? Im Lancet nennen Forscher mehrere Erklärungen, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Demnach könnten die Schätzungen der Infektionen zu hoch gewesen sein. Auch könnte die in der ersten Welle erlangte Immunität im Dezember schon wieder geschwunden sein, so die Autoren. Hinzu komm­e der Nachweis von Corona-Varianten in Manaus, die dem Immunsystem von Genesenen entgehen und erneut Infektionen verursachen – und die offenbar ansteckender sind. Die im Amazonas-Gebiet nachgewiesene Coronavirus-Variante ist laut brasilianischen Regierungsangaben dreimal ansteckender als das ursprüngliche Virus. Dies erklärte Gesundheitsminister Eduardo Pazuello am Donnerstag im Senat in Brasília. Die Impfstoffe würden bei dieser Variant­e aber auch wirksam sein. „Aber sie ist ansteckender, dreimal ansteckender.“ Jüngste Analysen deuten darauf hin, dass die Variante schon für 90 Prozent der Corona-Fälle im Bundesstaat Amazonas verantwortlich ist.