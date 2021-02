„Österreich testet“-Plattform ist kostenintensiv

Die Anmelde-Plattform „Österreich testet“ hat Errichtungskosten von gut einer halben Million Euro verursacht. Das geht aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) an die NEOS hervor. Für den laufenden Betrieb fallen zusätzlich knapp 190.000 Euro im Monat an. Anfragesteller Douglas Hoyos zeigt sich ob der Summen empört. A1, das den Auftrag abgearbeitet hat, verweist auf den Aufwand.

Da die Plattform auch weiter für einen niederschwelligen Testzugang verwendet wird, bleibt sie kostenintensiv. Für den laufenden Betrieb fallen Ausgaben in der Höhe von monatlich 187.878,95 Euro an.

In einer schriftlichen Stellungnahme hält A1 fest, dass es sich um ein hochkomplexes Datenbankprojekt handle, mit Hilfe dessen bisher über zwei Mio. Tests durchgeführt worden seien. Die Anmeldeoberfläche, die von den Bürgern benutzt werde, sei lediglich ein kleiner Teil der gesamten Anwendung, in deren Entwicklung allein im Dezember und Jänner mehrere tausend Stunden Entwicklungszeit unter höchstem Zeitdruck geflossen seien. Verwiesen wird etwa auf das Registrierungssystem in den Teststationen, die digitale Erfassung der Testergebnisse oder das Schnittstellenmanagement ins epidemiologische Meldesystem von Bund und Ländern.