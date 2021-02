„Kein Opernball heute“-Lichtinstallation auf der Oper

Wohl mit ein bisschen Wehmut hat die Wiener Staatsoper am Donnerstag daran erinnert, dass das Fest 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Auf einer Lichtinstallation fast über die gesamte Front war am Abend der Schriftzug: „Kein Opernball heute“ zu lesen. Gebildet wurde die Installation durch zarte LED-Leuchtlinien in jeder der fünf Öffnungen der Schwindloggia hin zum Ring.