Lukaschenko: „Blitzkrieg“ gegen Weißrussland gescheitert

Machthaber Alexander Lukaschenko hat einen angeblich vom Ausland gegen sein Weißrussland (Belarus) geführten „Blitzkrieg“ für gescheitert erklärt. Das Land habe „einen der grausamsten Angriffe von Außen“ erlitten, sagte Lukaschenko am Donnerstag mit Blick auf die Massenproteste nach seiner von Betrugsvorwürfen begleiteten Wiederwahl im August 2020. Der „Blitzkrieg hatte keinen Erfolg, wir haben unser Land gehalten“, so Lukaschenko. Zudem kündigte er eine neue Verfassung an.