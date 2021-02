Polizeischüsse bei Demonstration in Myanmar

In Myanmar sind bei dem Versuch der Polizei Proteste aufzulösen mindestens sechs Schüsse gefallen. Das zeigen Video-Aufnahmen aus der Stadt Mawlamyine, die „Radio Free Asia“ am Freitag auf Facebook postete. Auf den Bildern ist zu sehen wie die Polizei einen der Demonstranten greift. Es wurden Geschoße auf die Polizisten geworfen, bevor die Schüsse abgefeuert wurden. Zuvor hatte die Junta versucht, sich mit der Freilassung von 23.000 Häftlingen etwas Luft zu verschaffen.

In Myanmar kommt es seit Tagen zu Protesten gegen den Militärputsch. Die Demonstranten fordern unter anderem die Freilassung der entmachteten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Ihre Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte die Parlamentswahl in November klar gewonnen. Das Militär erkennt dies aber nicht an und hatte am 1. Februar geputscht - dem Tag, an dem das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung hätte zusammenkommen sollen.