Bewohner bei Zimmerbrand in Graz gestorben

Bei einem Zimmerbrand in der Graz in der Nacht auf Freitag ist ein Bewohner ums Leben gekommen, sechs weitere wurden verletzt, hieß es in einer Aussendung der Berufsfeuerwehr Graz. Die Einsatzkräfte mussten das gesamte Wohnhaus evakuieren. Sechs der insgesamt zwölf geretteten Bewohner blieben unverletzt. Für den im dritten Stock wohl in einem Zimmer eingeschlossenen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät.