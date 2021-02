„Vor lauter Toleranz hat sich Rücksichtslosigkeit durchgesetzt“

Innsbruck – Innerhalb von drei Jahren sollte es zu schaffen sein, dachte sich der damals 25-jährige gebürtige Landecker. Es war das Jahr 1975, als Rauchen praktisch überall erlaubt war: in Restaurants, öffentlichen Verkehrsmitteln und Büros, in Geschäften und sogar in Krankenzimmern. Dass seine selbst auferlegte Aufgabe, Nichtraucher zu schützen, viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen würde und bis heute nicht beendet ist, „damit hätte ich nie gerechnet“. Vor allem aber nicht mit der „großen, schafsähnlichen Duldsamkeit der Nichtraucher“, die sich nicht getraut hätten, respektlose Raucher in die Schranken zu weisen. „So hat vor lauter Toleranz und Rücksichtnahme die Rücksichtslosigkeit überhandgenommen.“