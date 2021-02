Innsbrucker Fotoforum: Ich-Suche als Projekt in sechs Teilen

Innsbruck – Ihr Herkommen von einem oberösterreichischen Bauernhof bzw. dessen Verlassen ist das große Thema der heute in München lebenden Fotografin Gerlinde Miesenböck. Mehr oder weniger direkt aufbereitet in sechs Zyklen, die die Mittvierzigerin derzeit im Innsbrucker Fotoforum zeigt. „Projekte“, wie sie es nennt, die formal komplett unterschiedlich daherkommen. Um etwa in „Land_Sterben“ einen elegischen Abgesang auf den nach 200 Jahren Bewirtschaftung durch ihre Familie aufgegebenen Hof zu zelebrieren. Mit ihrer eigenen fragmentarischen Rückenfigur im inkompletten Dirndl – weil alles andere als zufällig ohne Bluse und Schürze – als einziges menschliches Wesen. Die Wände bröckeln ab, die Möbel sind umgestoßen. Die Idyll­e ist brüchig geworden, auch in der Bildserie „Das Erbe“, in der die Relikte obsolet gewordener Traditionen zu pittoresken Versatzstücken geronnen sind. Trotzdem blühen die Bäume wunderschön, hängt das weiße Hochzeitskleid am Schrank, die Hoffnung lebt.