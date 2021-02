Viele Neuerscheinungen im Lucky Luke-Jubiläumsjahr

Vom 100. Album bis zum Kochbuch: Das Jubiläumsjahr des Comic-Helden Lucky Luke, dessen Abenteuer am 14. November vor 75 Jahren erstmals erschienen sind, wird gefeiert. Gestartet wird am 3. März mit dem 100. Album des Cowboys, der schneller zieht als sein Schatten. „Western von Gestern“ wirft einen Blick auf die Ursprünge und enthält die beiden ersten von Zeichner Morris gestalteten Geschichten, der den Helden erfunden hat. Sie waren bisher noch nicht in der Reihe erschienen.