Weltschau fällt aus, Haflinger bleiben aber nicht im Stall

Noch nie waren bei dieser Veranstaltung so wenig Besucher vor Ort – und gleichzeitig waren noch nie so viele Personen live dabei. Weil Veranstaltungen aktuell untersagt sind, wurde das Spektakel vergangenes Wochenende per Video im Internet übertragen. 17.000 Zuschauer in 27 Nationen verfolgten das Geschehen an ihren Bildschirmen. „Wir werden das auch in Zukunft streamen“, freut sich Mair über das rege Interesse, „aber prinzipiell wollen wir die Besucher schon vor Ort haben.“