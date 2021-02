Junior Company der HAK Imst mit ministerieller Auszeichnung

Imst – Seit vielen Jahren beteiligt sich die HAK/HAS Imst regelmäßig an einem international erfolgreichen Bildungsprogramm: Die so genannte Junior Company ist auf Schüler ausgerichtet, die im Unterricht reale Unternehmen für die Dauer eines Jahres gründen und in diesem Rahmen selbst entwickelte Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt anbieten. Die Jugendlichen entwickeln selbstständig ihre eigene Geschäftsidee und durchlaufen alle Phasen eines realen Wirtschaftsprojekts von der Ideenfindung und Teambildung über Planung, Produktion, Marketing und Verkauf bis hin zum Geschäftsabschluss.