Impfung - Tiroler Ärztekammer fordert Einsatz optimaler Impfstoffe

Der Präsident der Tiroler Ärztekammer, Artur Wechselberger, hat den Bund aufgefordert, alle verfügbaren und gegen das mutierte Virus wirksamen Impfstoffe in Tirol einzusetzen. In einer Aussendung vom Freitag sprach Wechselberger von fehlender Unterstützung des Bundes. Die Bundesregierung sah er gefordert, eine Strategie zu entwickeln, wie mit dem Österreichischen Impfkonzept umzugehen sei, wenn Mutationen von SARS-CoV-2 die Wirksamkeit von Impfstoffen infrage stellen.

Schließlich könne sich die Situation jederzeit in einem anderen Bundesland und bei einem der anderen Impfstoffe wiederholen. Auch wenn Menschen das Angebot, mit AstraZeneca geimpft zu werden, annehmen würden, entbinde das die Regierung nicht von der Verantwortung, Tirol den an die Situation am besten angepassten Impfstoff zur Verfügung zu stellen, stellte er klar.