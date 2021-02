Baustart fürs Logistikzentrum in Vomp

Vomp – Der Baubescheid für das Logistikzentrum in Vomp ist mittlerweile ergangen. Der Weg bis dahin war ein langer. Nachdem die Firma Schenker nach etwa dreieinhalbjähriger Verhandlungs- und Vorbereitungszeit das Handtuch geworfen hatte, meldete Ende 2019 die Österreichische Post ihr Interesse am brachliegenden Areal in Vomp an.

Die Firma Derfeser hat als Grundeigentümer und Investor des Projekts nun mit den Bauarbeiten begonnen. Die Post wird sich dann dort einmieten und investiert rund zwölf Millionen Euro in technische Anlagen. Auf dem 100.000 m² großen Grundstück werden rund 30.000 m² für das Brief- und Paketzentrum mit Zustellbasis, Büroflächen und einer Postfiliale verbaut. Laut Post will man den Standort bereits für das Paketgeschäft in der Hochsaison zu Weihnachten dieses Jahr als Unterstützung nützen. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für Herbst 2022 geplant. Dann werden wohl auch die Tore am bisherigen Standort Hall endgültig geschlossen.