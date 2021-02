Nach Wohnhausbrand in Deutschland fünf Tote gefunden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Radevormwald nahe Wuppertal im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Köln am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen, nähere Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Eine Kölner Mordkommission sei im Einsatz, teilte die Polizei mit.