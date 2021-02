1.433 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Die meisten neuen Fälle wurden aus Wien (366) berichtet, gefolgt von Niederösterreich (305), der Steiermark (179) und Oberösterreich (174). Kärnten verzeichnete 121 Neuinfektionen, Tirol 90, Salzburg 89, das Burgenland 59 und Vorarlberg 50. Allerdings wurde fast die Hälfte der nahezu 35.000 PCR-Tests in Wien durchgeführt, 10.444 in Niederösterreich und 2.083 in Tirol. Mit 468 wurden die wenigsten PCR-Tests in Kärnten durchgeführt. Mit 1,4 Prozent positiver Tests war der Anteil in Wien am geringsten, in Kärnten mit 26,7 am höchsten.