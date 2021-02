Maßnahmen in Pandemie: Regierung berät über Perspektive für Hotellerie

Innsbruck – Am Montag werden sich die türkis-grüne Bundesregierung, die Landeshauptleute und Experten mit der weiteren Vorgangsweise in der aktuellen Corona-Krise auseinandersetzen. Wegen der infektiöseren britischen und südafrikanischen Varianten sind derzeit keine weiteren Öffnungsschritte zu erwarten. Das Infektionsgeschehen wird aber weiterhin als stabil bei einer 7-Tage-Inzidenz von rund 100 Fällen pro 100.000 Einwohner bezeichnet. Tirol liegt hier österreichweit am besten, mit 79,1. Am Samstag wurden 90 Neuinfektionen gemeldet.