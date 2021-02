ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher hat Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Max Franz und Otmar Striedinger für die WM-Abfahrt am Sonntag in Cortina d‘Ampezzo (11.00 Uhr/live ORF 1) nominiert. Daniel Hemetsberger hatte sich noch Chancen ausrechnen dürfen, lag in beiden Trainings allerdings hinter Striedinger.