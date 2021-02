459 Zurückweisungen bei Tiroler Ausreisetestkontrolle

Die Kontrollen der Ausreisetests an Tirols Grenzen, die zur Eindämmung der südafrikanischen Coronavirus-Variante seit Freitag durchgeführt werden, seien bisher „problemlos“ verlaufen. Dies zeigte eine Bilanz der Exekutive vom ersten Kontrolltag. Von 16.145 Personen wurde 459 die Ausreise untersagt, weil sie keinen negativen Coronatest vorweisen konnten. Die Überprüfungen hatten auch am Samstag zu keinen Staus geführt, hieß es von der Polizei auf APA-Anfrage.

An den 44 Kontrollbereichen auf Tirols Straßen, am Flughafen und bei Flugfeldern sowie im Bahnverkehr wurden 10.508 Fahrzeuge kontrolliert. Im Einsatz waren durchgehend rund 430 Kräfte von Polizei und Bundesheer. Es sei dabei - bis auf „geringfügige Wartezeiten auf der A12 beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden“ - zu keinen Staubildungen gekommen. Ebenso verhielt es sich am Samstag. An der deutschen Grenze blieben die Wartezeiten mit ungefähr fünf Minuten auch im Rahmen, hieß es aus der Verkehrsabteilung der Exekutive. Generell habe es am Samstag aber kein starkes Verkehrsaufkommen gegeben.