Kosovaren wählen neues Parlament

Im Kosovo wird am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Jahren ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr in der Früh. Wie bereits im Jahr 2019 steuert die linksnationalistische Bewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung) von Albin Kurti auf einen überzeugenden Wahlsieg zu. Offen ist, ob sich die Partei eine absolute Mehrheit im Parlament wird sichern können. Die Regierungsbildung könnte somit wieder schwierig werden.

Knapp 1,8 Millionen stimmberechtigte Bürger können landesweit in 888 Wahllokalen bis 19.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Bis Freitagabend waren bei der staatlichen Wahlkommission auch gut 39.000 Stimmen von Auslands-Kosovaren eingetroffen. Für die Wahlteilnahme per Post hatten sich 102.000 Personen angemeldet. Die ersten Wahlresultate werden in der Nacht auf Montag erwartet.