Neuseeland meldet erste neue Corona-Fälle seit Jänner

Neuseeland hat am Sonntag mit drei lokal übertragenen Fällen die ersten Corona-Neuinfektionen seit Jänner gemeldet. Laut Chris Hipkins, dem Minister für Corona-Maßnahmen, handelt es sich bei den Betroffenen um ein Paar und dessen Tochter in der Millionenstadt Auckland. Derzeit liefen Tests, um herauszufinden, ob die Infektionen von einer der neuen und besonders ansteckenden Corona-Varianten ausgelöst wurden. Über Auckland wurde ein dreitägiger Lockdown verhängt.

„Unser System hat reagiert. Wir sammeln so schnell wie möglich alle Daten“, sagte Hipkins auf einer hastig einberufenen Pressekonferenz in der Hauptstadt Wellington. „Und das System, das in der Vergangenheit so gut für uns funktioniert hat, macht sich nun erneut dafür bereit.“