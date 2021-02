Katalonien wählt neues Parlament

In Katalonien hat am Sonntag trotz hoher Corona-Zahlen die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Wegen der Pandemie wurde mit einer niedrigen Beteiligung gerechnet. Sogar Menschen in Quarantäne und mit Corona Infizierte können wählen gehen. Ihnen soll die letzte Stunde der Wahl zwischen 19.00 und 20.00 Uhr vorbehalten bleiben. Viele stimmten auch bereits per Briefwahl ab. Umfragen zufolge könnten Befürworter und Gegner einer Abspaltung von Spanien in etwa gleich stark werden.