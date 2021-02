Osttiroler Künstlerin Linda Steiner: „Edition Linda“ auf der Einkaufstasche

„Anfangs war Zeichnen für mich eine Beschäftigungstherapie. Ich habe mich dabei besser konzentrieren können“, erzählt Steiner über ihre Zeit als 15- oder 16-Jährige. Schon in der Schule erfuhren ihre detailgetreuen Porträts Bewunderung, nach der Matura ging die junge Frau nach Wien. Dort erlernte sie an der „Graphischen“, einer Schule für Grafik und Kommunikationsdesign, unter anderem Schriftsetzen, Logodesign, Kunstgeschichte, Aktzeichnen oder Recht.

Als freischaffende Künstlerin waren für sie vor allem die Anfänge nicht leicht. Nach der Zeit an der „Graphischen“ musste sie finanziell auf eigenen Beinen stehen. „Ich habe lange als Blumenverkäuferin am Naschmarkt gearbeitet, als persönliche Assistentin für Menschen mit Einschränkungen, und als Modell“, erinnert sich die 27-Jährige.

Nach mehreren Übersiedlungen hat sie ein optimales Atelier gefunden: eine stillgelegte Klavierfabrik nahe dem Wiener Westbahnhof, wo sie auch selbst arbeitet. Mit zwei Kollegen gründete sie die Firma „Studio Walls“. Freie Räume werden an andere Kunstschaffende vermietet.

Der Design-Auftrag der Lebensmittelkette kam über eine Bekannte zustande. Doch die Einkaufstasche will Linda Steiner keineswegs ins Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit stellen. „Das wäre nicht angemessen.“ Vielmehr beschäftigen sie kommende Ausstellungen, die in der Galerie in der Klavierfabrik geplant sind. Das steht auf dem Programm, sobald Corona es zulässt, sagt Linda Steiner.