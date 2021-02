Lienzer Krankenhaus schlägt Alarm: Intensivbetten werden knapp

Lienz, Innsbruck – Lockdown hin oder her: Der Bezirk Lienz ist nach wie vor jene Region in Tirol mit dem höchsten Stand an Corona-Infektionen, umgelegt auf die Bevölkerungszahl. Sogar im österreichweiten Bezirksvergleich findet sich Osttirol weit vorne. Diese so genannte „Inzidenz“ ist besorgniserregen­d und für das Bezirkskrankenhaus (BKH) Lienz auch bedrohlich. Völlig entgegengesetzt entwickelt sich die Situation im restlichen Land.