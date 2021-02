Fernsehproduzent Ronald P. Vaughan 72-jährig verstorben

Der Fernsehproduzent und Regisseur Ronald P. Vaughan ist tot. Mehr als 50 Jahre hat der gebürtige Ire, der in Wien aufgewachsen ist, an Formaten für den ORF gearbeitet, darunter das Musik- und Jugendkulturmagazin „Okay“, das Reality-Format „Taxi Orange“ sowie etliche Dokumentationen. Am Freitag ist er nach kurzer, schwerer Krankheit im 72. Lebensjahr verstorben, wie seine Familie mitteilte.