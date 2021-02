Tunnel zwischen Großbritannien und Nordirland geplant

Premierminister Boris Johnson sei ein großer Befürworter des Projekts, das die Fahrzeit von London in die nordirische Hauptstadt Belfast auf vier Stunden reduzieren würde. Die Verbindung würde zudem Nordirland enger an den Rest des Landes binden - gerade angesichts des Brexits ein wesentlicher Punkt für Johnson. Weil Nordirland infolge einer komplizierten Regelung seit dem Brexit weiter zur EU-Zollunion gehört, ist zwischen der Region und Großbritannien eine Zollgrenze in der Irischen See entstanden, die für Lieferprobleme sorgt. Der Ärger in der Provinz über Johnson ist gewaltig.