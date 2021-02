Land schießt weitere 800.000 Euro für Nordische WM zu

Die WM in Seefeld war ein voller Erfolg, die finanziellen Nachwehen beschäftigen die Politik aber bis heute.

Innsbruck – Sportlich war die Nordische Ski-WM in Seefeld vor zwei Jahren ein großer Erfolg: Werbung für Tirol bei traumhaftem Wetter. Rund 200.000 Besucher sorgten während der eineinhalb Wochen auch für eine großartige Stimmung. Überlagert wurde das WM-Feeling jedoch von einer seit Jahren andauernden Diskussion über die Kosten. Denn ursprünglich ging man 2014 von Infrastrukturkosten für die Sportbauten in Höhe von 16,5 Millionen Euro aus. Diese Zahlen mussten dann allerdings immer wieder nach oben korrigiert werden.

Letztlich sollten es 28 Millionen sein, doch diese Vorgabe konnte ebenfalls nicht eingehalten werden. Denn abgerechnet haben die Verantwortlichen schlussendlich 30,660 Mio. Euro. Es fielen also erneut Mehrkosten von rund 2,7 Millionen Euro an, für die Bund, Land und Gemeinde Seefeld aufkommen müssen. In einem der TT vorliegenden hochbautechnischen Gutachten wurden die zusätzlichen Aufwendungen jetzt auf ihre Plausibilität hin überprüft.