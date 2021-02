0:3-Niederlage gegen Bratislava: Bei Haien wird das Eis dünner

Innsbruck – Nach der 2:3-Auftaktniederlage in Graz standen die Haie am Sonntag gegen Angstgegner Bratislava (vier Niederlagen im Grunddurchgang) in der Pflicht. Man merkte aber nichts davon, dass die Slowaken am Matchtag mit dem Bus angereist waren. Denn während man bei den Haien das Feuer vermisste, waren die Gäste im ersten Abschnitt „on fire“.

Der erste Hochkaräter für die Haie durch Braden Chris­toffer (24.) war nur ein Strohfeuer, im direkten Gegenzug musste McCollum mit einer weiteren Glanztat das 0:2 vereiteln. Das fiel aber nur eine Minute später, weil die HCI-Defensive vor dem eigenen Tor völlig auf Brock Higgs vergaß. Und beim 0:3 scheiterte Filip Ahl zwar zunächst am Haie-Goalie, durfte aber völlig unbehelligt den Abstauber in den Maschen versenken. Es tat weh in den Augen und rückte alle Gedanken an eine etwaige Play-off-Teilnahme in weite Ferne. Es passte auch ins Bild, dass ein Sideroff-Treffer (37.) vom Schiedsrichtergespann nach Videobeweis nicht gegeben wurde. Stattdessen wanderte Topscorer Daniel Ciampini wegen Kritik auf die Strafbank.