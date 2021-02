Ab März jeden Monat fünf Selbsttests für alle in der Apotheke

Ab 1. März sollen in den Apotheken Gratis-Selbsttests für zuhause abgegeben werden. Als Eintrittstest zum Friseur gelten sie nicht.

Wien – Die Bundesregierung ist zufrieden mit dem Ausbau der Corona-Tests in den vergangenen Tagen. Österreichweit seien in der vergangenen Woche mehr als 1,5 Millionen Tests registriert worden, heißt es. In Tirol liegt die Zahl bei rund 15.000 Antigen- und 3000 PCR-Tests täglich.