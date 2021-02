355 Zurückweisungen bei Tiroler Ausreisetestkontrolle

Die seit Freitag geltende Coronatest-Pflicht bei der Ausreise aus Tirol aufgrund der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Mutation hat der Exekutive auch am Samstag keine Probleme bereitet. Es mussten im Vergleich zum Vortag weniger Menschen aufgrund fehlender Tests zurückgewiesen werden. Während am Freitag noch 459 Menschen die Ausreise untersagt wurde, waren es am Samstag nur mehr 355, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage am Sonntag.