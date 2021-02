Bittere Heimpleite für Austria Wien gegen Hartberg

Die Austria verliert die Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga aus den Augen. Der TSV Hartberg entführte am Sonntag mit einem 1:0 alle drei Zähler aus Wien-Favoriten. St. Pölten holte dank eines späten Treffers zum 1:1 einen Punkt in Ried. Die 17. Runde wird am frühen Abend mit dem Schlagerspiel des LASK gegen Sturm Graz abgeschlossen. Der LASK könnte Sturm mit einem Heimsieg vom dritten Tabellenplatz verdrängen.