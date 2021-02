Semesterferien gehen in sieben Bundesländern zu Ende

Nach ihren Kollegen in Wien und Niederösterreich kehren heute, Montag, mit Ende der dortigen Semesterferien auch die rund 690.000 Schüler in den übrigen Bundesländern in die Klassen zurück. Nach wochenlangem Distance Learning findet an Volksschulen nun wieder normaler Präsenzunterricht statt, an den übrigen Schulen ist Schichtbetrieb. Teilnehmen darf nur, wer einen Antigenschnelltest durchführt.