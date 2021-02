Unabhängiger ungarischer Radiosender nur mehr im Internet

In der Redaktion von Klubradio im 3. Budapester Stadtbezirk versammelten sich am Sonntagabend die Mitarbeiter des letzten unabhängigen, regierungskritischen Radiosenders in Ungarn. Denn das Radio musste gezwungenermaßen seinen analogen Sendebetrieb um Mitternacht einstellen, kann sein Programm nur noch im Internet anbieten. Das hatte der ungarische Medienrat entschieden.