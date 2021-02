Ab März kostenlose Corona-Selbsttests aus der Apotheke

„Wir sind unter den Ländern, die am meisten testen in ganz Europa. Mit den Schul-Tests sind wir die ersten in Europa“, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). In den vergangenen sieben Tagen - seit man Friseur und andere körpernahe Dienstleister mit einem aktuellen negativen Covid-Test wieder aufsuchen darf - hat es laut Regierungsangaben fast zwei Millionen Testungen gegeben, zählt man Teststationen, Apotheken und Schulen zusammen. In dieser Woche werde mit bis zu dreieinhalb Millionen Testungen gerechnet, bis zu 2,2 Millionen allein an Nasenvorraum-Tests in den Schulen, wo das „Nasenbohren“ nun mit Ende der Semesterferien in den westlichen Bundesländern und dem Burgenland flächendeckend startet.