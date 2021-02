Tiroler Motorsport-Ass Binder will nach erfolgreichem Auftakt nur nicht abheben

Innsbruck – Drei Jahre lang musste René Binder auf die Rückkehr aufs oberste Podest warten. Eine lange Zeit für einen Motorsportler. Die sich im Falle des Zillertalers nun aber doppelt rentierte. Denn am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi fuhr er gleich zwei Siege ein. Und bereits am kommenden Wochenende in Dubai kann Binder daran anknüpfen.