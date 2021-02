Im Kosovo holte Ex-Ministerpräsident Kurti Erdrutschsieg

Die linke Reformbewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung) hat die Parlamentswahl im Kosovo deutlich für sich entschieden. Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen kam die Partei des ehemaligen Bürgerrechtlers Albin Kurti auf 48 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission in Pristina in der Nacht zum Montag mit. Die Wahlbeteiligung der knapp 1,8 Millionen Stimmberechtigten wurde von der Kommission mit 45,5 Prozent angegeben.

Die langjährige Regierungspartei PDK (Demokratische Partei des Kosovos), die aus der Bürgerkriegsmiliz UCK hervorgegangen war, errang 17 Prozent der Stimmen. Die zuletzt regierende konservative LDK (Demokratische Liga des Kosovos) kam auf 13 Prozent. Für die vom legendären Bürgerrechtler und Pazifisten Ibrahim Rugova (1944-2006) gegründete Partei war es das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte.

PDK-Chef Enver Hoxhaj erteilte einer eventuellen Koalitionsregierung mit der Siegerpartei umgehend eine Absage. „Wir werden nicht in eine Regierung mit der Vetevendosje gehen, da unsere politische Ausrichtungen weit voneinander entfernt sind“, betonte Hoxhaj laut Medienberichten in Prishtina. Allerdings hatte die Vetevendosje bereits im Wahlkampf eine eventuelle Koalitionsregierung mit der PDK ebenfalls ausgeschlossen.

Österreichische EU-Parlamentarier verschiedener Parteien gratulierten Vetevendosje am Montag zum Wahlsieg. Lukas Mandl (ÖVP), Kosovo-Beauftragter der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, betonte in einer Aussendung: „Albin Kurti kommt große Verantwortung zu, eine breite und stabile Mehrheit zu formen, um als Premierminister nachhaltig arbeiten zu können.“ Gleichzeitig dankte Mandl dem bisherigen amtsführenden Premier Avdullah Hoti „für seine seriöse und verlässliche Arbeit in seiner kurzen Amtszeit“.