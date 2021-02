Formel-1-Übertragungsfahrplan von ORF und ServusTV fixiert

Der Übertragungsfahrplan für die Formel-1-Saison 2021 im heimischen Fernsehen steht fest. ORF und ServusTV teilen sich erstmals die Free-TV-Rechte an der Motorsport-“Königsklasse“ und zeigen je 12 Rennen. Der WM-Auftakt in Bahrain am 28. März ist bei ServusTV, das Finale in Abu Dhabi am 12. Dezember im ORF zu sehen. Beide Sender übertragen den Großen Preis von Österreich in Spielberg am 4. Juli.

Der ORF startet seine Live-Übertragungen am 18. April mit einem Highlight: dem Grand Prix der Emilia Romagna in Imola. ServusTV zeigt im Gegenzug den Motorsport-Klassiker im Fürstentum Monaco (23. Mai). Die beiden Sender wechseln sich mit den Übertragungen weitgehend ab. Hin und wieder werden aber auch zwei Rennen in Folge auf einem Sender gezeigt.

„Unser Anspruch ist es, den heimischen Sportfans möglichst viel und attraktiven Live-Sport zu bieten und damit zu verhindern, dass dieser hinter Bezahlschranken global agierender Konzerne verschwindet“, wurde ORF-Sportchef Hans Peter Trost in einer Aussendung zitiert. In Österreich seien daher kreative und innovative Lösungen wie die vorliegende Rechteteilung gefragt, so Trost.

An Renn-Sonntagen, die ServusTV überträgt, zeigt ORF 1 eine neue Formel-1-Show. Dabei sollen sämtliche Informationen zum Rennwochenende kompakt präsentiert werden. Das Formel-1-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz spielt dabei ebenso eine Rolle wie aktuelle Rennfahrer und vor allem Rennfahrerinnen aus Österreich, kündigte der ORF an. Details will der öffentlich-rechtliche Sender zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

TT-ePaper gratis testen und 20 x € 100,- Einkaufsgutscheine gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

„Wir freuen uns sehr, dass der Formel-1-Auftakt 2021 exklusiv bei ServusTV zu sehen ist. Mit der Formel 1, der MotoGP und der Superbike-WM gibt es das beste Live-Motorsportprogramm bei ServusTV“, meinte der Sportbereichsleiter des Privatsenders, Christian Nehiba. Auch der Privatsender führt ein neues Sendungsformat ein. An jedem Sonntag während der Motorsportsaison sollen laut einer Aussendung „spannende Hintergrundstorys und packende Renn-Action aus der Welt der Formel 1 und MotoGP in einem Magazin vereint“ geboten werden.

Bis einschließlich 2023 wird jeweils die Hälfte der Rennen pro Saison bei ServusTV sowie im ORF live zu sehen sein. Der ORF war in Österreich seit Jahrzehnten der exklusive Rechtehalter. Nun ist ServusTV, der Sender von Red-Bull-Firmenchef Dietrich Mateschitz, der Lizenznehmer und der ORF-Partner. Mateschitz besitzt in der Formel 1 auch zwei Rennställe sowie den Red Bull Ring in Spielberg, der jährlich Gastgeber für den Großen Preis von Österreich ist.

Der Formel-1-WM-Fahrplan im Detail:

28.03.2021 Bahrain – live ServusTV

18.04.2021 Italien – live ORF

02.05.2021 TBA/Portugal – live ServusTV

09.05.2021 Spanien – live ORF

23.05.2021 Monaco – live ServusTV

06.06.2021 Aserbaidschan – live ORF

13.06.2021 Kanada – live ServusTV

27.06.2021 Frankreich – live ServusTV

04.07.2021 Österreich – live ORF und ServusTV

18.07.2021 Großbritannien – live ORF

01.08.2021 Ungarn – live ServusTV

29.08.2021 Belgien – live ORF

05.09.2021 Niederlande - live ServusTV

12.09.2021 Italien – live ORF

26.09.2021 Russland – live ORF

03.10.2021 Singapur – live ServusTV

10.10.2021 Japan – live ORF

24.10.2021 USA – live ORF

31.10.2021 Mexiko - live ServusTV

07.11.2021 Brasilien – live ORF

21.11.2021 Australien – live ServusTV

05.12.2021 Saudi Arabien – live ServusTV