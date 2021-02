Nadal und Medwedew mühelos ins Melbourne-Viertelfinale

„Aber ich bin nicht besessen davon, der Beste zu sein. Mit diesem Ansatz bin ich nie an den Sport und an meine Karriere herangegangen“, sagte er. Erst im Endspiel könnte es zu einem Duell zwischen Nadal und Titelverteidiger Novak Djokovic kommen. Letzterer trifft am Dienstag auf den Deutschen Alexander Zverev.

Mit Medwedew, der den 18. Sieg in Serie feierte, Andrej Rublew und Überraschungsmann Aslan Karazew stehen erstmals überhaupt in der Profi-Ära drei Russen im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. „Das ist großartig. Damit steht definitiv ein Russe im Halbfinale, drei im Viertel - das ist toll für unseren Sport“, freute sich Medwedew, der im Zuge seiner Serie im Endspiel der ATP Finals in London auch Dominic Thiem auf seiner Abschussliste hat. Die Chancen auf den ersten Grand-Slam-Herren-Titel für Russland 16 Jahre nach Marat Safin stehen so gut wie seit langem nicht mehr.