Neues Album von Tash Sultana: Harmonie im Loop

Innsbruck – Schon das erste Album hätte es eigentlich nicht gebraucht. Für Tash Sultana lief es auch ohne ganz blendend. Seit 2016 hangelt sich das australische Multitalent von einem Streaminghit zum anderen. Mit „Jungle“, aufgenommen im eigenen Wohnzimmer, begann die steile Karriere des australischen Wunderkinds. Am kommenden Freitag legt die 1995 als Natasha Sultana Geborene mit „Terra Firma“ ganz viel neue Musik nach – eine facettenreiche Platte, in der sich Sultana von einer neuen Seite zeigt und die trotzdem irgendwie überflüssig scheint.

Tash Sultana macht bewusst keine „One-Woman-Show“: Seit 2018 bezeichnet sich Natasha als non-binär, verwendet im Englischen das neutrale „they“ anstelle des weiblichen „she“. Verhalten, Geist, Persönlichkeit sei in der eigenen Definition vielmehr männlich denn weiblich, erklärte Sultana schon 2018 in öffentlichen Interviews. Die Selbstbezeichnung als nicht-binär sei „meine Art, das zu zeigen“.

Dabei braucht es weder männliches noch weibliches Fürwort, um die Stimme von Tash Sultana in den neuen 14 Songs einmal mehr als außergewöhnlich zu bezeichnen. Der Umfang reicht vom zärtlichen Falsett (in „Coma“) bis zum starken Alt (in „Vanilla Honey“).

„Terra Firma“ entzieht sich wie schon das Debüt „Flow State“ der Einordnung in eine Genre-Schublade. Sultana taucht tief ein in Einflüsse von R’n’B, Hip-Hop und Jazz. Beim Ersthören fällt es schwer, eigenständige Hits auszumachen, vielmehr verschwimmt die Platte zu einem harmonischen Meer aus abenteuerlichen Soundmixturen. Im Sound abzusaufen, diese Gefahr ist real. Erst in weiter Ferne ist Festland in Sicht.