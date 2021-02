Kommt die Trump-Dynastie? Familie drängt weiter in die Politik

Washington – Durch seinen Freispruch im Amtsenthebungsverfahren ist Ex-Präsident Donald Trump auch einem Ämterverbot entgangen. Er könnte also – sofern keine strafrechtliche Verurteilung folgt – zur Präsidentenwahl 2024 wieder antreten. Konkreter erscheint derzeit aber, dass andere Mitglieder von Trumps Familie versuchen, den Einfluss des Patriarchen möglichst zeitnah in ein politisches Amt umzumünzen.

Am Samstag war Burr einer der sieben Republikaner, die für die Verurteilung des Ex-Präsidenten gestimmt haben. Das Trump-Lager sinnt auf Rache und bringt Lara jetzt öffentlich ins Spiel. Sie werde so gut wie sicher die Senatskandidatin der Partei, sofern sie antritt, sagte Senator Lindsey Graham – einer der treuesten Verbündeten von Trump.

Ihren Wohnsitz bereits gewechselt hat die erklärte Lieblingstochter Ivanka Trump – nämlich wie ihr Vater nach Florida. Prominente Trumpisten wie der frühere Chefstratege Steven Bannon machen sich öffentlich dafür stark, dass Ivanka dort den republikanischen Senator Marco Rubio ablöst, der 2022 ebenfalls zur Wiederwahl steht. Als Beraterin im Weißen Haus und häufige Begleiterin auf Reisen war Ivanka näher an den Regierungsgeschäften dran als ihre Geschwister. Und sie ist mit Jared Kushner verheiratet, der in der Trump-Administration als einer der mächtigsten Strippenzieher gegolten hat.

Politische Ambitionen werden auch dem ältesten Sohn Donald Trump Jr. nachgesagt. Er hat sich in öffentlichen Auftritten als dem Vater in Stil und Inhalt am ähnlichsten hervorgetan und ist unter Trump-Fans gut eingeführt. Don Jr. wird u. a. als möglicher Präsidentschaftsbewerber gehandelt, sofern der Vater nicht mehr antreten will oder darf.