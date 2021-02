Sanierung der Grazer Justizanstalt Karlau früher als geplant

Dass einfach und leise ein Loch in die Wand gestemmt werden konnte, dürfte bei einem „Selbstversuch“ der Aufsicht augenscheinlich geworden sein. Eine „intensive Prüfung“ habe der baulichen, technischen und organisatorischen Sicherheit gegolten. „Im Zuge dessen wurde das Mauerwerk des Zellenhaustraktes durch die Justizanstalt auf die Sicherheit überprüft, zudem ein Gutachten eingeholt. Die Generalsanierungsmaßnahmen wurden als notwendig befunden.“ Die Überprüfungsergebnisse sollen in die Generalsanierung des Zellenhaustraktes der Justizanstalt einfließen.

Im Oktober 2020 und Anfang Februar hatten je drei Insassen ein Loch in die Zellenwand geschlagen; sie waren so auf das Außengelände der Karlau gelangt. Teils schafften es die Ausbrecher gar über die Außenzäune. Alle Insassen wurden geschnappt, ehe sie sich davonmachen konnten. Ein 26-Jähriger war bei beiden Ausbruchsversuchen dabei. In beiden Fällen gingen die Häftlinge gleich vor. Sie stemmten das Loch in die Zellenaußenwand, knüpften Leintücher zu einer Art Seil zusammen, über das sie hinunterkletterten. (APA, TT)