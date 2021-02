Red Bull auch ab 2022 mit Honda-Motor-Technologie

Red Bull Racing und AlphaTauri, die beiden Formel-1-Teams von Österreichs Milliardär Dietrich Mateschitz, bleiben der Formel 1 erhalten und fahren zumindest bis Ende 2024 mit Honda-Technologie. Da die Motorenentwicklung nach einem Beschluss des Weltrats des Internationalen Automobilverbands (FIA) in der Motorsport-Königsklasse bis zur Einführung eines neuen Triebwerkstyps im Jahr 2025 eingefroren wird, kann Red Bull weiter Honda-Antriebe nutzen, wie am Montag bekannt wurde.

„Wir haben dieses Thema seit einiger Zeit mit Honda diskutiert, und nach der Entscheidung der FIA, die Entwicklung von Triebwerken ab 2022 einzufrieren, konnten wir endlich eine Einigung über die weitere Verwendung des Honda-Hybrid-Motors erzielen“, wurde Red Bulls Motorsport-Konsulent Helmut Marko in einer Team-Aussendung am Montag zitiert.

„Das würde bedeuten, dass Red Bull seine Formel-1-Situation drastisch überdenken muss“, hatte Marko zuletzt am 21. Jänner in einem Bericht des deutschen Fachmagazins „Auto Motor und Sport“ wieder einmal mit dem Ausstieg der beiden Mateschitz-Rennställe gedroht. „Das ist keine Erpressung. Aus reinen Vernunft- und Kostengründen ist ein Engine Freeze der einzige Weg mit diesen unglückseligen Triebwerken.“

Honda habe laut Horner „erheblich in Hybridtechnologie investiert, um die Versorgung beider Teams mit wettbewerbsfähigen Triebwerken sicherzustellen. Wir beginnen nun damit, den Geschäftsbereich Power Unit intern zu integrieren und die neuen Einrichtungen und Mitarbeiter in unseren Technologiecampus zu integrieren. In der Zwischenzeit konzentrieren wir uns darauf, die bestmöglichen Ergebnisse in der letzten Saison mit Honda als offizieller Motorlieferant zu erzielen.“