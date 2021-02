Auf den richtigen Schnitt kommt es bei Baum und Hecke an: So geht's

Grundsätzlich nur an frostfreien Tagen. Der kräftige Rückschnitt bei Gehölzen erfolgt am besten in der Ruhezeit am Ende des Winters. Stark wachsende Gehölze eher später schneiden, bei Obstbäumen ist dann sogar der Sommerschnitt im August besser. Kernobst (Kirsche, Zwetschke, Marille, etc.) erst beim beginnenden Knospenöffnen schneiden, Pfirsich während der Blüte.