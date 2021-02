30,7 Mio. Euro für Ski-WM 2019: Fitnessstudio als Teil der WM-Kosten

Innsbruck – Lange hat es gedauert, bis endlich eine Abrechnung für die Nordische Skiweltmeisterschaft in Seefeld 2019 vorgelegt werden konnte. Schließlich wurde das Budget für die Sportinfrastruktur, also für die WM-Bauten von der Schanze bis hin zur WM-Halle, wo das Pressezentrum untergebracht war, laufend angepasst. Ursprünglich ging man nämlich 2014 von Investitionen in Höhe von 16,5 Millionen Euro aus. Doch dieses Budget war nicht zu halten.