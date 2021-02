Theater, Opern, Konzerthäuser und Kinos bleiben geschlossen

In zwei Wochen möchte sich die Bundesregierung abermals über das weitere Vorgehen akkordieren, er gehe jedoch von weiteren Öffnungsschritten erst „rund um Ostern“ aus, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Der Vizerektor der MedUni Wien, Oswald Wagner, sprach bei der Pressekonferenz von möglichen ersten Öffnungsschritten „besonders im Kultursektor“: „Die Menschen werden wieder ins Kino, ins Theater, in die Oper gehen wollen.“

„Natürlich ist die Verlängerung des Lockdowns im Veranstaltungsbereich keine gute Nachricht für die Kulturbranche in Österreich“, konstatierte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer Reaktion. Immerhin hätten die Kulturbetriebe aber jetzt bis Ostern Gewissheit. „Ich weiß, dass die Kulturinstitutionen in Österreich bereit wären, aufzusperren, dass es viele fertig geprobte Produktionen gibt, die auf ihr Publikum warten, und dass sich alle im Kulturbereich vorbildlich an die gesundheitspolitischen Vorgaben halten“, konzedierte Mayer, aber: „Leider lässt die Gesamtsituation derzeit dennoch keine Öffnung zu. Ich hoffe, dass sich die Situation so entwickelt, dass wir möglichst bald weitere Schritte setzen können.“