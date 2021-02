Wiener Platane gerettet - Baum erfolgreich umgesiedelt

Die Platane in der Wiener Josefstadt ist gerettet: In der Nacht auf heute, Dienstag, wurde der fast 90 Jahre alte Baum - der dem U-Bahn-Ausbau weichen musste - von der Josefstädter Straße/Auerspergstraße in den Bettina-Huber-Park beim Schmerlingplatz versetzt. „Gerade in Zeiten des Klimawandels muss die Politik alles tun, um bestehende Natur zu erhalten und mehr Grün in die Stadt zu bringen“, sagte der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) zur APA.