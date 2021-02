Kremlgegner Nawalny steht in Moskau erneut vor Gericht

Begleitet von massiven Sicherheitsvorkehrungen ist in Russland der Prozess gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny wegen Diffamierung eines Kriegsveteranen fortgesetzt worden. Der Oppositionelle wurde am Dienstag aus dem Untersuchungsgefängnis zu einem Gericht im Nordosten Moskaus gebracht. Am dritten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft, dass der Oppositionelle 950.000 Rubel (10.669,36 Euro) Strafe zahlen soll, wie Journalisten aus dem Gerichtssaal berichteten.