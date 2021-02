Williams nach Sieg über Halep im Australian-Open-Halbfinale

Die US-Amerikanerin Serena Williams ist in das Halbfinale der Tennis-Australian-Open eingezogen. Die 39-Jährige besiegte die rumänische Weltranglisten-Zweite Simona Halep am Dienstag 6:3,6:3. Im Halbfinale am Donnerstag trifft Williams auf die Japanerin Naomi Osaka (23), die sich gegen die Taiwanesin Hsieh Su-Wei 6:2,6:2 durchgesetzt hatte. Überraschend im Halbfinale steht auch der Russe Aslan Karazew nach einem 2:6,6:4,6:1,6:2-Sieg gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow.

Serena Williams hat mit ihrem Halbfinal-Einzug weiter die Chance auf ihren 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Sie hatte zuletzt 2017 in Australien ein Grand-Slam-Turnier gewonnen und jagt seitdem den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court. Die Teilnehmerinnen am anderen Halbfinalmatch werden am Mittwoch ermittelt. Dabei spielt die topgesetzte australische Lokalmatadorin Ashleigh Barty gegen die Tschechin Karolina Muchova (Nr. 25), dazu gibt es das Duell der US-Amerikanerinnen Jennifer Brady (22) und Jessica Pegula.

Das Märchen des Turniers schreibt jedenfalls Aslan Karazew. Der 27-jährige Russe, die Nummer 114 der Weltrangliste, hat sein Viertelfinale gegen den als Nummer 18 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow 2:6,6:4,6:1,6:2 gewonnen. Der Qualifikant profitierte dabei auch von einer Rückenverletzung des Bezwingers von Dominic Thiem. Diese beeinträchtigte Dimitrow ab dem dritten Satz.

Karazew ist der erste Spieler in der Profi-Ära (seit 1968) mit einem Einzug ins Halbfinale gleich bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier. Dort trifft er auf den serbischen Titelverteidiger und Weltranglistenersten Novak Djokovic oder den Deutschen Alexander Zverev. Deren Partie war ab ca. 11.00 Uhr MEZ als letzte Dienstag-Partie angesetzt (live ServusTV, Eurosport).

Karazew startete seit der Corona-Pause richtig durch und verbesserte sich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres von Position 253 auf 111. Nun wird er im ATP-Ranking weitere rund 70 Plätze gutmachen. Außerdem hat er mit den bis jetzt rund 650.000 Dollar (knapp 536.000 Euro) von den Australian Open sein Karriere-Preisgeld bereits mehr als verdoppelt. Seit vergangenem August hat Karazew 34 seiner 40 Spiele gewonnen.