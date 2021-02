Polizei kontrolliert auch im Zug: Ohne negativen Test heißt es aussteigen

In allen Zügen, die Tirol verlassen, müssen die Fahrgäste der Polizei einen negativen Test vorweisen. Andernfalls heißt es aussteigen.

Landeck, Kufstein – Nicht nur auf der Straße, auch auf der Schiene gibt es Corona-Test-Kontrollen an den Landesgrenzen Tirols. In den überregionalen Zügen muss die Polizei täglich Dutzende Fahrgäste zurückweisen bzw. an den Grenzbahnhöfen hinauskomplimentieren.