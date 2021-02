Stadt Kitzbühel investiert in Kaffeehaus eigens für Jugendliche

Kitzbühel – Die Stadt Kitzbühel ist ein teures Pflaster, nicht nur was die Grundstückspreise betrifft. Das spüren auch die Jugendlichen in der Stadt, ein Lokalbesuch kann da schon recht teuer werden. Hier will die Stadt nun eine Alternative schaffen und ein Lokal für die Jugendlichen einrichten. Das ist ein Ergebnis einer Bürgerbeteiligung zum heurigen 750-Jahr-Jubiläum der Stadt.