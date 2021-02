Erinnern statt anregen: Fastenzeitliche Interventionen im Innsbrucker Dom

Innsbruck –Zum 21. Mal wird der Dom zu St. Jakob in der Fastenzeit, die heute beginnt, zum Kunstraum. 20-mal hatten der Arbeitskreis „Kunstraum Kirche“ und Florian Huber, Innsbrucks kunstaffiner Generalvikar, mit der ein oder anderen Installation zum Nachdenken anregen können. Heuer trifft man im Dom auf bereits Bekanntes. Schon Mitte Jänner stand fest, dass sich das geplante Vorhaben für 2021 nicht umsetzen lässt, so Huber anlässlich der gestrigen Präsentation der diesjährigen fastenzeitlichen Kunstinstallation. Auch Corona hat seinen Beitrag dazu geleistet. Deshalb wurden für die inzwischen Tradition gewordene künstlerische Intervention zwei Arbeiten wieder aufgenommen, die bereits 2013 und 2014 im Dom zu sehen waren.

Einerseits ist das Hans Dragosits’ sehr persönliche Annäherung an den Kreuzweg, 14 schwarze Kuben als handschriftlich verdichtete Stationen, die wie schon 2013 im Mittelgang und unterhalb der barocken Kreuzwegstationen aufgestellt wurden. Zentral steht das drei Meter hohe Holzkreuz, welches alle Schriftbilder in sich vereint.

Anton Christian hingegen bedauert die Aktualität seiner Arbeit „Der Fels – das Boot – das Wasser – der Stein“, die 2014 für einiges Aufsehen sorgte und an die jetzt mit einer von der Decke hängenden Abbildung erinnert wird. „Es ist schade, dass sich beim Thema Flucht nicht viel verändert hat“, gibt Anton Christian zu bedenken. Vor sieben Jahren schon gedachte er mit einem vor dem Dom gestrandeten Holzboot der dramatischen Situation von Geflüchteten auf der Insel Lampedusa. Zerschellt sei das Boot am Felsen des christlichen Europa, hieß es dazu. Sehe man sich die Entwicklung an, so Anton Christian, „hat sich die humanitäre Krise nur weiter zugespitzt“.